Al via il 29 maggio la seconda edizione di 'Esco - Estate a Corte'

CASALE - Adesso è ufficiale. Per il secondo anno consecutivo il Comune di Casale organizzerà ‘Esco – Estate a Corte’: musica, teatro, letteratura e percorsi espositivi che animeranno la vita cittadina, soprattutto alla sera; un susseguirsi di eventi da maggio a settembre nella fascinosa cornice dei cortili casalesi e vedranno come location principale il Castello del Monferrato.

Si partirà il 29 maggio e si finirà il primo giorno di settembre, mese che sarà poi interamente dedicato al vino e al Monferrato Unesco. In calendario, in questi tre mesi estivi, circa quaranta appuntamenti: «Il programma che presentiamo – ha spiegato il vicesindaco, con delega alle Manifestazioni, Emanuele Capra – comprende tutti gli eventi confermati ad oggi, quindi non è detto che già nelle prossime settimane ci aggiungano altre interessanti novità a un cartellone già ricco di qualità».

I due luoghi principali dove si svolgeranno gli appuntamenti di Esco 2021 saranno la prima corte e le sale del Castello del Monferrato e il cortile di Palazzo Langosco, con ingresso dall’ex chiostro di Santa Croce in via Cavour, 5. Gli orari di tutti gli eventi, in attesa dei decreti che indichino il nuovo coprifuoco serale, saranno comunicati nelle prossime settimane, mentre verranno rese note già nei prossimi giorni le modalità di prenotazione per accedere alle mostre allestite al Castello del Monferrato.

Sul sito e sui canali social del Comune di Casale Monferrato ci saranno tutte le novità della grande kermesse estiva, il cui programma sarà costantemente aggiornato sulla pagina www.comune.casale-monferrato.al.it/EsCo2021. Programma che, lo ricordiamo, può ancora subire variazioni e integrazioni.

Di seguito, il programma degli eventi a ingresso gratuito:

29/05 – 06/06

Castello del Monferrato – Sale 2° Piano

Percorso espositivo “Nemo propheta in patria”

dell’artista Federico Gozzellino con opere di Loredana Boschiero, Iris Devasini e Ambra Pegorari

a cura di Iris Devasini

Sabato 05/06 – ore 17.30

Cortile del Castello del Monferrato

Concerto Musiche di Federico Gozzellino, Pianoforte Silvia Belfiore, Flauto Anita Giocondo

Venerdi 11/06

Ex Chiostro Santa Croce – Palazzo Langosco

“Un cocktail tra le righe”

12/06 – 27/06

Castello del Monferrato – Sale 2° Piano

Percorso espositivo “Attraverso il tempo” antologia 1981 – 2021

dell’artista Piergiorgio Panelli

Sabato 12/06

Cortile del Castello del Monferrato

Concerto del gruppo THE MUSIC ROOM (quintetto), Aretha Franklin, Adele, Beatles, Rolling Stones, Michael Jackson, Sade, Incognito ma anche interpretazioni di classici moderni

a cura dell’Accademia Le Muse di Casale Monferrato

Domenica 13/06

Ex Chiostro Santa Croce – Palazzo Langosco

Spettacolo teatrale “La leggenda di Aleramo”,

a cura del Circolo Culturale “I Marchesi del Monferrato”

Venerdi 18/06

Ex Chiostro Santa Croce – Palazzo Langosco

‘Un cocktail tra le righe’

Domenica 20/06

Cortile del Castello del Monferrato

Concerto a cura dell’Associazione Amici della Musica – Istituto Soliva

Mercoledi 23/06

Ex Chiostro Santa Croce – Palazzo Langosco

Spettacolo Scuole di Danza di Casale Monferrato

Giovedi 24/06

Ex Chiostro Santa Croce – Palazzo Langosco

Spettacolo Scuole di Danza di Casale Monferrato

Domenica 27/06/2021

Cortile del Castello del Monferrato

Concerto ODD DIMENSION (settetto), Prima assoluta ‘The Blue Dawn’

a cura dell’Accademia Le Muse di Casale Monferrato

Martedì 29/06

Cortile del Castello del Monferrato

Concerto Colibrì Band - Istituto Balbo

Martedì 06/07

Ex Chiostro Santa Croce – Palazzo Langosco

Spettacolo Teatrale Istituto Balbo

10/07 – 29/08

Castello del Monferrato – Salone Spalti e Torrioni

Percorso espositivo ‘L’Ora di Mosca’

collettiva a cura dell’Associazione Culturale Libera Mente – Laboratorio di Idee

Sabato 10/07

Cortile del Castello del Monferrato

Concerto del gruppo Fabrizio Trullu Hills Trio, Standards Jazz di grandi autori

Domenica 11/07

Ex Chiostro Santa Croce – Palazzo Langosco

Spettacolo teatrale

a cura del Collettivo Teatrale C.E.T.

Venerdi 16/07

Ex Chiostro Santa Croce – Palazzo Langosco

“Un cocktail tra le righe”

Venerdi 16/07

Spalti del Castello del Monferrato

Concerto del gruppo “Acoustic Art”

a cura dell’Accademia Le Muse di Casale Monferrato

Sabato 17/07

Ex Chiostro Santa Croce – Palazzo Langosco

Spettacolo teatrale “La Strana Coppia” di Neil Simon

a cura del Teatro della Nebbia

Venerdi 23/07

Ex Chiostro Santa Croce – Palazzo Langosco

“Disco Inferno” – Musical in due atti con musica dal vivo, Hit degli anni ’70 e ’80

a cura della Compagnia Doppio Esclamativo

Sabato 24/07

Cortile del Castello del Monferrato

Concerto della band Amalo, Tributo a Renato Zero

Domenica 25/07

Ex Chiostro Santa Croce – Palazzo Langosco

Spettacolo teatrale

a cura della Compagnia Teatrale Fubinese

Venerdi 30/07

Ex Chiostro Santa Croce – Palazzo Langosco

‘Un cocktail tra le righe’

Sabato 31/07

Cortile del Castello del Monferrato

Concerto del Gruppo DMT, “Ancora tu” Tributo a Lucio Battisti

Domenica 01/08

Ex Chiostro Santa Croce – Palazzo Langosco

Spettacolo Teatrale “Varietà”

a cura del Teatro della Nebbia

Giovedì 05/08

Ex Chiostro Santa Croce – Palazzo Langosco

Spettacolo teatrale “Volta la carta”

a cura della Compagnia Teatrale Stardust Company

Venerdi 06/08

Ex Chiostro Santa Croce – Palazzo Langosco

Concerto di Tango Argentino

a cura dell'Associazione Tango Mio

Sabato 07/08

Cortile del Castello del Monferrato

Concerto del gruppo B-Tree Featuring Andrea Scagliarini, Repertorio Blues con contaminazioni jazzistiche

Domenica 08/08

Ex Chiostro Santa Croce – Palazzo Langosco

Spettacolo teatrale

a cura della Compagnia Teatrale Fubinese

Martedi 10/08

Spalti del Castello del Monferrato

Notte di San Lorenzo

Recital con apericena del gruppo Not Only Swing e Paola Casulli

Sabato 21/08

Cortile del Castello del Monferrato

Concerto della Vedo Nero–Zucchero Tribute Band, Tributo a Zucchero

Domenica 22/08

Cortile del Castello del Monferrato

Concerto della Paolo Bonfanti Band, ‘Elastic blues’

Sabato 28/08/2021

Cortile del Castello del Monferrato

Concerto della Moon Dance Band, ‘Tributo a Michael Bublè’

Domenica 29/08

Cortile del Castello del Monferrato

Concerto della Band Elemento 90, tributo ai fantastici anni 90 Dance ‘Elemento 90’

Mercoledi 01/09

Ex Chiostro Santa Croce – Palazzo Langosco

Concerto di Musica Contemporanea a cura dell’Associazione Divertimento Ensemble

Iniziative al Museo Civico, in via di definizione, in collaborazione con la Diocesi di Casale Monferrato:

Il Comune di Casale Monferrato è capofila della rete Momu Monferrato Musei, che comprende otto realtà museali dislocate in città e sul territorio. Al fine di rivitalizzare la rete e l’interesse dei visitatori dopo le restrizioni legate alla pandemia, si è pensato di creare un circuito di visite e momenti di approfondimento legati alle figure di Guglielmo e Orsola Caccia, pittori seicenteschi legati al periodo della Controriforma, la cui produzione pittorica decora tuttora moltissimi edifici sacri di Casale e del Monferrato.

La proposta di attività e itinerari culturali estivi tra edifici sacri di Casale, Museo Civico e territorio monferrino, si svolgerà nel periodo giugno-settembre, attivando collaborazioni anche esterne con esperti d’arte e guide turistiche, oltre alla collaborazione con la Diocesi di Casale, al fine di offrire una serie visite guidate e approfondimenti tematici ai beni culturali legati al territorio. Non di meno verrà posto un accento sul tema del paesaggio e della valorizzazione dei borghi dislocati sul territorio.

Questo il programma di massima:

Giugno

Lu Monferrato - percorso su Orsola Maddalena Caccia al Museo San Giacomo di Lu, a cura di Lorena Palmieri, conservatore del museo; arricchirà la giornata una visita itinerante al suggestivo borgo collinare a cura di guida turistica.

Luglio

13/07 - Casale Monferrato – Museo Civico - Conferenza in Museo su Orsola Maddalena Caccia, a cura di Paola Artoni, storico dell’arte e collaboratore della mostra “Le signore dell’arte. Storie di donne tra ‘500 e ‘600” in corso a Milano, Palazzo Reale. Interverrà Raffaella Rolfo, responsabile dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi, in qualità di ente prestatore in occasione della mostra.

Agosto

Casale Monferrato - percorso guidato sul pittore seicentesco Guglielmo Caccia tra gli affreschi del chiostro grande di Santa Croce, i dipinti delle Chiese di San Michele e San Paolo, a cura del Museo Civico

Moncalvo - percorso su Guglielmo e Orsola Caccia conservati nelle tre antiche chiese moncalvesi, visita guidata alla ”più piccola città d’Italia”

Settembre

Pontestura – visita alla Chiesa Parrocchiale che conserva dipinti di Guglielmo Caccia; a seguire visita guidata al borgo a cura di guida turistica.