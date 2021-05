Il consiglio comunale di Balzola approva il rendiconto di gestione

BALZOLA - Il consiglio comunale di Balzola riunitosi lo scorso 21 aprile ha approvato all’unanimità il rendiconto di gestione dell’anno 2020 che ha evidenziato un avanzo pari a circa 700mila euro.

A questo importo bisogna però sottrarre 89mila euro di lavori pubblici già vincolati nel 2020 ma non ancora eseguiti al momento della chiusura del bilancio al 31 dicembre. Lavori pubblici come asfaltature e il secondo lotto di sostituzione delle vecchie lampade a vapori di sodio con apparecchi led.

Inoltre, è stata approvata la variazione di bilancio dove sono stati stanziati oltre 216mila euro di opere volte a migliorare il paese come la messa in sicurezza ed eventuale abbattimento di alcune case fatiscenti, il nuovo peso pubblico, ulteriori modifiche e ampliamenti dell’impianto di illuminazione, nuove migliorie volte a risolvere definitivamente gli allagamenti che da tempo perdurano in alcune aree del paese.

Il commento dell’assessore al bilancio Alessio Peruzzi sul bilancio comunale: «Quest’ottimo risultato è stato possibile grazie a fondi ricevuti dallo Stato e dalla Regione, principalmente provenienti da bandi dove siamo risultati vincitori, e a un’ottima gestione da parte dei nostri uffici. Abbiamo avuto una crescita notevole dell’avanzo di amministrazione rispetto ai circa 516 mila euro del 2019. Inoltre, sono state messe a rendita alcune proprietà comunali che frutteranno circa 9mila euro annui.

I nostri prossimi passi saranno la sostituzione delle lampade al neon del palazzo comunale sostituite con moderni led, dei serramenti della scuola dell’infanzia e la sostituzione delle due caldaie della scuola primaria datate 1991 e molte altre opere come quelle evidenziate nella variazione approvata nel passato consiglio comunale. Un tassello alla volta per una Balzola sempre più green e moderna».