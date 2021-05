Nuovo appuntamento per la rassegna della Civica "Un Cappuccino tra le righe"

CASALE - Sarà questo sabato, 15 maggio, il nuovo appuntamento con "Un Cappuccino tra le righe", iniziativa organizzata dalla Biblioteca Civica Giovanni Canna e presentata da Paola Casulli.

Sarà ospite lo scrittore Mario Volpe che racconterà "Un treno per Shanghai", edito da Diogene. Il libro racconta di un viaggio in treno costellato di pericoli tra i paesaggi dell'Europa Orientale e dell'Asia, fino in Cina. Mario Volpe vive e lavora in Francia, è esperto di commercio internazionale e cura dal 1980 le relazioni con l’Estremo Oriente delle aziende di famiglia. "Un treno per Shanghai" è il suo secondo romanzo.

La diretta inizierà alle 11 direttamente sulla pagina Facebook dell'iniziativa. I prossimi appuntamenti della rassegna sono invece previsti per il 29 maggio con Maura Maffei, che racconterà "Primavera d’Irlanda", e il 5 giugno con Annella Prisco, che narrerà "Specchio a tre ante".