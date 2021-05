Il Balbo apre le porte del corso serale ai futuri studenti

CASALE - Si è tenuto ieri pomeriggio presso l'ex scuola Hugues il primo open day del Liceo delle scienze umane serale organizzato dall'Istituto Balbo. L'iniziativa è stata organizzata grazie alla collaborazione tra insegnanti, studenti ed ex studenti che hanno voluto proporre una serata dedicata al corso per adulti che già da molti anni l'Istituto ha inserito nella propria offerta formativa.

Ha introdotto il corso il dirigente scolastico Riccardo Calvo, spiegando quanto sia importante dare valore anche all'educazione per adulti. «È importante sapersi mettere in gioco. Se partecipi vinci, ma bisogna che ti metti in gioco. Come nello sport anche nello studio se continui ad allenarti otterrai risposte».

Sono poi intervenuti i docenti Giovanni Giannone, Maria Emilia Ricossa e Francesco Patrucco che hanno raccontato ai presenti che cosa significa frequentare un liceo serale e le caratteristiche del corso. Diviso in tre anni, è a frequenza obbligatoria e gratuito. Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 23 e ci si può iscrivere dai 16 anni di età.

(I professori Giovanni Giannone, Maria Emilia Ricossa e Francesco Patrucco durante la presentazione)

A concludere l'incontro ci sono state alcune testimonianze di due ex studentesse del liceo. «Mi sono diplomata l'anno scorso e sono molto fiera di essere qui a rappresentare questo corso - racconta Enrica Chiappino - Il tempo per me a scuola è stato magico e mi ha permesso di rimettermi in gioco. Ora sto finalmente frequentando l'università di infermieristica e sto facendo il tirocinio, che è sempre stato il mio sogno». Anche Doriana Kembora si è diplomata l'anno scorso: «Il serale per me è stata una seconda possibilità. Ci vuole tanta determinazione, ma si può fare. Infatti anche io mi sono iscritta all'università e ora frequento Lettere».

Il gran finale è stato infine la presentazione in anteprima del progetto video realizzato grazie al contributo di tutti gli studenti e anche dei loro docenti.