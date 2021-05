'Sistema Monferrato': rinnovato il consiglio direttivo

ALESSANDRIA – È stato rinnovato il consiglio direttivo del consorzio turistico ‘Sistema Monferrato’. Andrea Cerrato è stato riconfermato presidente per il prossimo triennio e sarà coadiuvato anche dal monferrino Marco Bui, esercente di Pontestura e quindi referente per il territorio del Casalese. Presenti nel consiglio anche Viviana Battistetti (referente per l’area Nizza – Canelli – Acqui Terme), Augusto Olearo (referente per il prodotto Luxury) e Giovanni Ferrero (referente per le associazioni).

Sistema Monferrato è uno dei 15 consorzi turistici riconosciuti dalla Regione Piemonte, l’unico per la Provincia di Asti e con competenza anche per la Provincia di Alessandria. Sono oltre 100 gli associati, tra agriturismi, hotel, b&b e servizi per il turismo e un obiettivo preciso, posizionare il brand Monferrato e vendere il prodotto turistico ‘colline di Langhe-Roero e Monferrato’.

Nei prossimi mesi molte delle forze del consorzio verranno concentrate sul progetto ViA(E), con un investimento iniziale di oltre 200.000 euro, venti partner tra enti pubblici e privati. Si tratta di un importante azione di promo-commercializzazione degli ultimi anni che vede Piemonte, Liguria e Lombardia lavorare insieme per costruire il Distretto Turistico del Benessere 'ViA(E)' (anche con l’area di Lugano e della Costa Azzurra) che potenzialmente incontra l’interesse turistico di oltre 7 milioni di residenti.

«La sfida più importante del prossimo triennio, inoltre – spiegano dal consorzio – quella di incrementare la rete vendita dedicata che conta 70 tra tour operator e agenzie viaggio, anche grazie all’accordo commerciale con la StileDivinoItaly, Dafne e la rete ADIVA Piemonte – ComTravel. Già al TTG di Rimini di ottobre, la prima fiera internazionale post pandemia, sarà presentato il catalogo offerta per il mercato internazionale per la stagione 2022».