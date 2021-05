L'escursione: Cammini Divini scopre i "Castelli Bruciati" del Monferrato

VALCERRINA - Si è conclusa questo weekend l'edizione primaverile del Gran Trekking del Monferrato dei Castelli Bruciati, un'escursione di 100 km organizzata ogni anno dall'associazione Cammini Divini.



Il percorso che nel complesso tocca diversi comuni e frazioni - da Odalengo Grande a Coniolo passando per Cantavenna - è durato in totale quattro giorni. I partecipanti a quest'edizione sono stati 25 (numero massimo consentito dalle restrizioni anti-covid). Nel complesso sono state quasi 30 le chiese visitate, oltre ai vari castelli e palazzi signorili incontrati lungo il percorso, il tutto attraverso il verde sfondo delle colline monferrine. Scorri la gallery per scoprire alcune delle tappe.