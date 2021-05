Va a sbattere con l'auto sotto l'effetto di droghe: denunciato

OCCIMIANO - I Carabinieri di Occimiano hanno denunciato in stato di libertà per guida in stato di alterazione dovuta a uso di sostanze stupefacenti un 64enne con precedenti di polizia poiché, alla guida della propria auto, è andato a sbattere in modo autonomo contro il muro di un abitazione senza riportare lesioni. In seguito agli esami ematici si è accertato che il sinistro era stato causato dall’assunzione di stupefacenti. I Carabinieri hanno proceduto al ritiro della patente mentre il veicolo è stato sequestrato ai fini della confisca.

I Carabinieri di Ozzano hanno denunciato in stato di libertà per guida sotto l’influenza dell’alcool in orario notturno un 34enne che, fermato e sottoposto al test, risultava avere un tasso alcoolemico di 1,10 g/l. I Carabinieri procedevano al ritiro della patente di guida;