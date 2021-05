Occimiano inaugura il "Sentiero di Aleramo", il percorso tra le colline

OCCIMIANO - Verrà inaugurato la prossima domenica - 30 maggio - dalle 15 il nuovo "Sentiero di Aleramo", una passeggiata immersa nelle colline occimianesi che ripercorre, attraverso alcune installazioni, la leggenda di Aleramo e Alasia (o Adelasia) che avrebbe dato origine al territorio del Monferrato.

La progettazione grafica delle sagome è ad opera di Marta Marchisio e Carla Debernardi, mentre la realizzazione si deve alle Officine Mastroianni Giorgio. Il sentiero è lungo circa 6 km ed è percorribile sia a piedi che in bicicletta.

L'inizio del sentiero è in Via Castello Cavalla, luogo dove domenica 30 avrà inizio la passeggiata inaugurale. Per l’occasione saranno presenti cavalieri e dame medievali che accompagneranno i camminatori alla scoperta della leggenda di Aleramo, fino a Piazza Carlo Alberto, dove ad attendere i partecipanti ci sarà una piccola merenda.

Per partecipare sarà necessario comunicare la propria adesione contattando il numero 328.8825387.