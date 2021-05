Facebook chiude 'Sei di Casale se...': il gruppo aveva 28mila monferrini iscritti

CASALE - Sei di Casale se... senza limitazioni, il più grande gruppo Facebook di Casale, è stato chiuso dal colosso dei social network. Una decisione insindacabile di fronte alla quale gli amministratori hanno potuto fare ben poco.

A darne notizia è uno di loro, Chicco Mazzanti, uno dei promotori della raccolta fondi dell'anno scorso, che aveva permesso di raccogliere fondi da devolvere alla battaglia contro il Covid: «Facebook l'ha identificato come gruppo che incita alla violenza e all'odio e ha pensato bene di cancellarlo. Ha cancellato 28.000 utenti che si scambiavano informazioni, ha cancellato 28.000 utenti che si sono scambiati foto. Ha cancellato 28.000 utenti che hanno donato 60.000 euro in materiale al proprio ospedale cittadino. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo per opporci ma nulla è servito. È stato per me un onore aver accolto ogni vostro singolo post, ogni vostra richiesta di aiuto e di informazioni. Ma per facialibro non è sufficiente. Cosa dire....mi dispiace... Ma se tornassi indietro non cambierei una virgola di quello che siamo stati. Grazie a tutti. Grazie a Casale. Grazie...» scrive Chicco in un post.