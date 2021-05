Abbate sulla rotonda in via Cavour: «Speriamo si realizzi presto»

CASALE – Dopo l’attacco rivolto al sindaco casalese Federico Riboldi sulla questione dei caselli ferroviari, il consigliere comunale Alessandro Abbatte esprime ora parole di encomio per l’amministrazione sulla possibilità di realizzare una rotonda in via Cavour, in corrispondenza dei giardini, con l’avanzo di amministrazione: «Anche se come ha specificato il vicesindaco Emanuele Capra si tratta per ora solamente di idee e progetti desidero esprimere, come residente di viale Bistolfi e rappresentante di tante persone del mio quartiere, il mio e nostro sostegno a favore di questa opera che finalmente risolverebbe i ben noti problemi di viabilità e di attesa in corrispondenza con l'orario di uscita delle scuole, a pieno regime si intende chiaramente».

Continua l’esponente di Italexit con Paragone: «Una problematica che si protrae da tempo e che è stata parzialmente risolta dal temporaneo poco afflusso di mezzi causa lockdown. Inoltre, l'incrocio di viale Bistolfi, oltre ad essere storicamente uno dei più lunghi per quanto riguarda l'attesa al semaforo risulta essere anche molto pericoloso e luogo in passato di diversi incidenti a danno dei pedoni che spesso vedono sfrecciare automobili per ‘prendere’ l'arancione al semaforo o che, per lo stesso motivo, svoltano a velocità sostenuta mettendo in pericolo l'incolumità degli stessi».

«Finalmente si parla di rotonda, saranno grati gli autisti di autobus e gli utenti che nelle ore di punta rischiano di ritrovarsi imbottigliati. Se si considera inoltre che si vorrebbe smantellare quell'inutile ed inutilizzabile locale appartenente all'ex caserma per poterla realizzare, questo progetto trova un altro punto a suo favore. Complimenti all'amministrazione per la presa in considerazione dell'idea.. Speriamo di vederla presto realizzata» conclude Abbate.