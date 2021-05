Confcommercio-Unicom entra in Gran Monferrato

CASALE - Confcommercio Unicom di Casale aderisce a Gran Monferrato, il neo-costituito consorzio che unisce le forze dei centri del Basso ed Alto Monferrato storico, pubbliche e private, a partire dalle città di Casale Monferrato, Acqui Terme ed Ovada.

A rappresentare l’associazione di categoria nel consiglio di amministrazione c’è, su delega del presidente Costantino Mossano, Oscar Rinaldo.

Spiega Mossano come «Questa iniziativa sia di grande importanza per il lancio turistico non soltanto della Città di Casale Monferrato e del Casalese, ma di tutta l’area monferrina, andando a creare la possibilità di un’offerta turistica ampia, rivolta ad una potenziale utenza non soltanto nazionale, ma anche internazionale. Inoltre Gran Monferrato è destinato a diventare la piattaforma di riferimento per tutti gli operatori del settore, non soltanto turistico, ma anche del comparto commerciale e della ristorazione. E questo sarà tanto più importante per affrontare il periodo di ripartenza dopo la lunga notte dell’emergenza sanitaria».