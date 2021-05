Un mese di maggio ricco di attività per Andos Casale

CASALE – Quello che sta per concludersi è stato un mese di maggio – tradizionalmente dedicato a donne e mamme - ricco di attività per il comitato Andos di Casale. Fino a lunedì prossimo saranno infatti possibile acquistare presso i fiorai del territorio che hanno aderito all’iniziativa un fiore o una piantina partecipando alla challenge social ‘Insieme per Donare’ promossa in collaborazione con Avis, postando una foto con l’adesivo ricevuto e riportando l’hashtag #unfioreperandoscasale.

Sono inoltre riprese le attività del comitato rivolte alle donne con diagnosi di tumore al seno: è infatti iniziato il laboratorio di arte terapia a distanza. Guidate in collegamento remoto dalla tutor Marzia Ferrarotti, le donne del gruppo possono esprimere la loro creatività, e sperimentare la potenza creativa del lavoro sulle proprie emozioni. Grazie alla collaborazione con la sezione casalese degli Alpini presto si potrà passare alle attività in presenza.

Sono già ripartite le attività di ginnastica, dedicate ai pazienti del dh, con il progetto ‘in movimento… distanti ma connessi’ condotto in modalità remoto da Cristina Bonzano e sostenuto anche per l’anno 2021, dal Rotary Club di Casale. Prosegue poi la pubblicazione dei podcast ‘Una storia ad alta voce’ sul sito ANDOS, frutto del lavoro svolto dalle donne nel loro laboratorio di lettura: insieme per leggere, sotto la guida di Fabio Fazi e Lara Miceli, in cui le donne sapientemente guidate hanno ricercato e rielaborato testi di storie e leggende legate al nostro territorio e poi le hanno interpretate.

Si è anche recentemente concluso il primo gruppo on line di autotrucco ‘Bella sempre anche online’ e infine è iniziato anche il corso di Yoga ‘Andos Pink Rehab’ per i pazienti del day hospital. Lo yoga, visti i noti benefici che la tecnica favorisce ai pazienti in trattamento, è già praticato in molte altre sedi di oncologia; il gruppo casalese è guidato da Silvia Girino della MyFly Fit.