In caserma per denunciare la moglie ma è ubriaco: patente ritirata

OZZANO - I Carabinieri di Ozzano hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un 60enne presentatosi in Caserma nel primo pomeriggio, alla guida del suo furgoncino, per denunciare, a suo dire, maltrattamenti subiti da parte della moglie.

L'uomo, che appariva in evidente stato di alterazione è stato invitato a sottoporsi all’accertamento alcolemico con il precursore, che ha dato esito positivo. Subito dopo è stato sottoposto al test con l’etilometro, evidenziando un tasso pari a 2,04 g/l e 1,84 g/l nelle due prove. Oltre alla denuncia, gli è stata ritirata la patente di guida e posto sotto sequestro il veicolo.