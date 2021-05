Farello ricorda Carpenedo: «Grande il suo impegno per antifascismo e giustizia»

CASALE - All'indomani della scomparsa dell'avvocato Germano Carpenedo, presidente del comitato unitario antifascista di Casale, i messaggi di cordoglio si sono susseguiti numerosi. Tra questi, quello di Gabriele Farello, presidente della sezione cittadina dell'Anpi che così lo ricorda.

«Sono senza parole nell'apprendere l'improvvisa scomparsa di Germano Carpenedo, presidente del Comitato Unitario Antifascista di Casale #Monferrato, componente del Direttivo ANPI locale, nonché valente e storico avvocato della nostra città. I suoi latinismi, il suo "icastico" sarcasmo, l'immensa cultura, rispetto per ruoli e procedure: ogni incontro o dialogo con lui è stato per me fonte di crescita personale e istituzionale.

Appassionato di Storia, cinema e jazz, ha sempre messo queste competenze a disposizione di tutti, anche attraverso corsi di formazione gratuiti a docenti e giovani studenti. Per non parlare dell'impegno nel trasmettere i valori della Memoria, dell'antifascismo e della giustizia. Gli devo davvero la mia più sincera gratitudine. Porterò sempre con me la sua passione in ogni aspetto della vita personale, professionale e pubblica».