I geometri del Leardi a lezione con la Buzzi Unicem

CASALE - Si è concluso, dopo l’interruzione dovuta all’emergenza sanitaria, il corso per gli studenti del corso Costruzioni, Ambiente e Territorio del Leardi a cura della Buzzi Unicem.

Commenta la professoressa Laura Catalano, docente di matematica del corso Cat e referente d’istituto dell’iniziativa: «Grazie alla disponibilità dell’azienda e dell’esperto formatore, l’ingegner Daniele Bogni, che ringrazio vivamente a nome del dirigente scolastico Nicoletta Berrone, e del “Leardi”, nel corso del mese di maggio sono stati proposti due incontri tematici, specifici per il biennio e il triennio del corso di studi, per offrire agli studenti focus specialistici su temi d’interesse per i futuri geometri».

Con un linguaggio più semplice ma preciso per gli alunni dei primi anni, con un grado di approfondimento maggiore per gli studenti del triennio, l’ingegner Bogni ha offerto una panoramica rispettivamente sul tema della sostenibilità nella gestione aziendale e sulla questione dell’economia circolare e della gestione consapevole dei rifiuti.

Nell’incontro dedicato al triennio del corso Cat, l’ingegnere ha permesso agli alunni e futuri geometri di approfondire il concetto di economia circolare, quel sistema economico pianificato per riutilizzare i materiali di scarto in successivi cicli produttivi, riducendo al massimo gli sprechi

«Riducendo i rifiuti che finiscono nelle discariche quindi, si potrebbe anche abbassare il costo della tassa sui rifiuti, come è avvenuto nella provincia di Cuneo dove il costo è 117€ per abitante, mentre la media nazionale è 174€ - spiega Bogni - Questo prezzo così elevato è dato anche dal fatto che gran parte dei nostri rifiuti finisce all’estero, dove viene smaltito, incrementando il costo della tassa per noi cittadini, dovendo pagare sia per il trasporto sia per la vendita dei rifiuti».