Casa di Riposo: visite in sicurezza ma senza vetri e schermi

CASALE - Proseguono, intense di emozione e di commozione, le visite in presenza agli ospiti della Casa di Riposo di Casale da parte dei familiari. La prima settimana di apertura ha visto rivivere i salottini di accoglienza: i tavolini con i fiori per scambiarsi chiacchiere e parole affettuose, in sicurezza ma senza vetri e senza schermi, come previsto dal protocollo firmato il 25 maggio.

Le visite si possono effettuare solo dopo prenotazione, telefonando al n. 348 5109095 oppure al n. 0142 332533 dal lunedì al giovedì orario 9-12, 14-16 e al venerdì 9-12.

I visitatori devono essere in possesso di Green Pass.

Per i visitatori sprovvisti di Green Pass è stato organizzato un servizio di tampone rapido gratuito in struttura, previa prenotazione obbligatoria al n. 348 5109095 o al n. 0142 332533, nei giorni di martedì e venerdì dalle 14 alle 15.