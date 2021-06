Eternit Bis: la scuola c'è (anche se a distanza)

CASALE - Si è riunita questa mattina, presso il parco "Eternot", una piccola rappresentanza degli studenti degli Istituti casalesi. Lo scopo era dare testimonianza di partecipazione al processo "Eternit bis" che inizierà domani mercoledì 9 giugno.

Erano presenti gli alunni delle classi 5°B scientifico, 3°A, 4°A e 5°A del liceo classico, 4°C del liceo delle scienze umane per l'Istituto Balbo; gli studenti della 4° e 2° commerciale e della 4° turismo per il Leardi; della 4°BL per il Sobrero e anche alcuni bambini della 3°C e della 5°B degli Istituti elementari Leardi e San Paolo.

Accompagnati dai loro insegnanti i giovani casalesi si sono riuniti per mandare un messaggio a supporto della causa: “Noi vi siamo di testa, di cuore, di coscienza” recita infatti lo striscione che hanno voluto mostrare.