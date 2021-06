Aggredisce il collega camionista e gli rompe un braccio: denunciato

CASALE - I Carabinieri della Compagnia di Casale Monferrato hanno denunciato per lesioni un autista 44enne residente in provincia di Verona, con pregiudizi di polizia, il quale, verso la fine di maggio, in un’area di servizio nel Comune di Cittadella (PD), ha aggredito un collega intento a sistemare del materiale sul rimorchio del camion, colpendolo ripetutamente con calci, pugni e alla fine con un badile, cagionandogli la frattura dell’omero sinistro, contusioni multiple ed escoriazioni al volto.

Nonostante le ferite, il camionista ha proseguito la corsa fino a Casale, dove è stato soccorso presso il locale ospedale e successivamente dimesso con una prognosi iniziale di venti giorni. I motivi dell’aggressione sono tutt’ora in corso di accertamento.