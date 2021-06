Centro Studi Galileo: domani e venerdì il Convegno Europeo

MILANO – Si terrà nelle giornate di domani e venerdì il Convegno Europeo del Centro Studi Galileo, organizzato in collaborazione con l’Onu e altre numerose realtà imprenditoriali e istituzionali. Si svolgerà in diretta dal Politecnico di Milano e sarà disponibile in streaming in oltre 190 paesi. Nell’occasione sarà presente anche il sindaco di Casale Federico Riboldi. Oltre a essere capitale del Monferrato Casale è infatti anche conosciuta per essere la cosiddetta ‘capitale del ‘freddo’ per l’intensa attività industriale incentrata sul settore refrigerante.

Segnerà anche un passo storico nei rapporti tra Europa e Africa, con la firma di un accordo di stretta collaborazione, un Memorandum of Understanding, tra Area, associazione europea che riunisce tutte le associazioni nazionali europee del Freddo, e U-3ARC, corrispettivo africano: i rispettivi presidenti Marco Buoni (anche direttore del Centro Studi Galileo e segretario di Atf) e Madi Sakandé sigleranno il documento nel corso della seconda giornata di Convegno, venerdì 11 Giugno. Tutte le informazioni per seguire l’evento sono consultabili sul nella sezione ‘eventi’ del Centro Studi Galileo www.centrogalileo.it/convegni .

«Casale Capitale del Freddo ha visto nascere le prime industrie della refrigerazione e oggi è in prima linea nelle sfide che ci attendono nel prossimo decennio: mantenere i privilegi del ‘freddo’ senza impattare sull’ambiente ed estenderli a tutte le nazioni mondiali. ‘Freddo’ significa lotta alla malnutrizione, conservazione dei vaccini, e contrasto allo spreco alimentare. Una sfida che vede impegnati all’unisono enti formativi, tecnici, industrie e organizzazioni internazionali in cui il distretto del freddo sta recitando una parte importante» ha ricordato il primo cittadino.