La scorsa domenica raccolti 200 chili di rifiuti lungo il Po a Terranova

TERRANOVA - Circa 200 chili di rifiuti di ogni genere: plastica naturalmente (di ogni tipologia e forma) ma anche materiale edile, vetri, indumenti laceri e gli immancabili mozziconi. È questo il bilancio della raccolta realizzata la scorsa domenica sull’argine sinistro di Terranova dai volontari di VisPo (Volunteering initiative for a sustainable Po), progetto di Legambiente specificamente dedicato alla tutela del Grande Fiume

L'area interessata della pulizia è stata quella sottostante l’autostrada, raggiungibile a piedi, in bici e in macchina, sufficientemente nascosta ed accessibile per essere, di fatto, una discarica nascosta fra le piante che costeggiano il fiume. Impossibile quindi rimuovere quei rifiuti ormai coperti dagli arbusti. Armati di guanti e sacchi i volontari, provenienti anche dalla provincia di Vercelli, hanno raccolto molti rifiuti, come già fatto in altri punti del lungo Po, non solo della nostra provincia.

«Con i rifiuti conviviamo tutti, purtroppo, ed evidentemente si sottovalutano i danni che questi provocano all'ambiente: non è una semplice questione di decoro e piacevolezza, è e rimane il punto critico e incombente di una società che - con responsabilità diverse - non sa smaltire ciò che produce e consuma» fanno sapere i volontari.