Due granate nel pollaio di un'abitazione al Rondò di Casale

CASALE - Oggi, nel tardo pomeriggio nel pollaio di un'abitazione di strada Rondò a Casale sono state rinvenute due granate da lancio verosimilmente tedesche, risalenti al secondo conflitto mondiale. Sono intervenuti i Carabinieri del Nor che hanno messo in sicurezza l'area disponendo l'evacuazione dello stabile (3 residenti) in attesa dell'intervento degli artificieri.