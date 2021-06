La prima elementare di Balzola premiata nel concorso Cavalli

BALZOLA – Lo scorso giovedì 3 giugno, la classe prima della scuola primaria di Balzola, facente parte dell’Istituto Comprensivo Negri di Casale, è stata premiata al concorso ‘Guglielmo Cavalli – La salute e l’ambiente’ promosso da Afeva e Cgil con lo scopo di sviluppare l’impegno civile e sociale tra i giovani studenti del nostro territorio.

Attraverso un personaggio guida di nome Geo e le sfide assegnate, i bambini hanno scoperto il valore della raccolta differenziata e il rispetto della natura e degli animali. Questi piccoli custodi dell’ambiente sono stati messi davanti ai danni provocati dall’uomo a causa del suo egoismo e della sua voracità ma non si sono mai persi d’animo. Nel loro piccolo, attraverso il progetto ‘Un messaggio dalla Terra’ hanno cercato di coinvolgere le altre classi nell’adozione di specie in via d’estinzione, hanno piantato i semi di quella frutta portata a scuola per merenda e hanno creato una guida multimediale per aiutare a riciclare correttamente.

Il loro impegno e la loro dedizione sono stati premiati dai giudici, i quali hanno inserito questo percorso fra quelli più meritevoli. Una grande soddisfazione per gli insegnanti ma soprattutto per i bambini, che hanno visto riconosciuto il loro lavoro e che hanno imparato che, in materia di ambiente, l’unione fa la forza, concludendo in modo lucido e pungente «Maestra, quella gente lì parla solo la lingua di soldi…ma noi non saremo così!».