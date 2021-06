Comunità Ebraica: domenica la presentazione del libro 'Resta ancora un po''

CASALE - Gli appuntamenti della Comunità Ebraica di Casale Monferrato proseguono domenica 13 quando alle 17, con una presentazione letteraria nel cortile delle Api all’interno del complesso di vicolo Salomone Olper, si parlerà del romanzo ‘Resta ancora un po’’(ed Giuntina, insieme alla sua autrice Ghila Piattelli e Claudia De Benedetti, direttore del Museo di Arte Storia ebraica di Casale).

Il libro parla di una storia familiare, ricca del classico humour ebraico. È il racconto di nonna Giuditta, 90 anni, che coinvolge il nipote Jonathan, la sua fidanzata Noga e il coinquilino Ittai in un viaggio alla ricerca del cimitero perfetto in Israele. Lungo la strada affiorano i ricordi e si fanno largo tutte le verità taciute a Jonathan dalla famiglia. Un romanzo divertente e leggero che raccontandoci l’Israele di oggi riesce ad affrontare temi complessi, come la difficoltà di liberarsi del passato, le verità nascoste che ci cambiano la vita, le scelte che compiamo inconsapevolmente.

L’ingresso all’incontro sarà libero ma è comunque consigliata la partecipazione telefonando allo 0142 71807 o al 340 7697199 o scrivendo a segreteria@casalebraica.org .