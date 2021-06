Matrisciano su Eternit bis: "Bisogna creare una procura nazionale"

Susy Matrisciano, senatrice alessandrina del Movimento 5 Stelle e presidente della commissione Lavoro del Senato, a poche ore dall'inizio del processo Eternit Bis a Novara, commenta: «Ripartiamo dal lavoro per rifondare il Paese e dalla creazione di una procura nazionale del Lavoro e dell'ambiente per riaffermare il diritto alla salute e alla sicurezza, un secco no allo sfruttamento e al caporalato e contrastare il lavoro irregolare. Auspico che si apra subito un dibattito sul ddl del M5S, di cui sono firmataria insieme al collega Romano, istitutivo della procura nazionale del Lavoro, perché potrebbe, in linea con il dettato costituzionale, contribuire ad assicurare la ragionevole durata dei processi e rendere piu' efficace l'azione giurisdizionale in tema di lavoro».

Nel procedimento novarese Stephan Schmidheiny è imputato di omicidio per la morte di 392 monferrini. Il primo processo, per disastro, si era interrotto con la prescrizione nel 2014.