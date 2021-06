Terranova: servono nuovi parcheggi

TERRANOVA - La frazione di Casale Terranova avrebbe bisogno di qualche parcheggio in più. La richiesta arriva implicitamente dalla fotografia che ci invia Gp Mor: un'auto, che era parcheggiata a bordo strada nel paese, è sprofondata verso il fosso e il campo sottostante. Le banchine di Terranova, lo dimostra lo scatto, non sono transitabili. Se ne è accorto questo automobilista, che fortunatamente non ha riportato alcun danno fisico.