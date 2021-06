A Olivola Fabio Troiano visita Villa Guazzo Candiani per La 7

OLIVOLA - La troupe di "Bell’Italia.In viaggio" - trasmissione in onda su La7, dedicata ai luoghi più belli di Italia e condotta dall’attore Fabio Troiano - ha fatto visita a Villa Guazzo Candiani ad Olivola per girare parte di una puntata dedicata al Piemonte. La messa in onda avverrà domenica 4 luglio alle 18:45.

Troiano, insieme al direttore generale Mauro Moro, ha raccontato la storia della dimora storica - risalente al 1585 e di proprietà dei Marchesi del Monferrato prima dei Curioni Guazzi e della nobile famiglia Candiani - e visitato gli infernot, che sono parte del circuito ufficiale Unesco.

La villa è aperta al pubblico dal venerdì alla domenica. Per informazioni consultare il sito www.villaguazzocandiani.it.