Asl Al, Sara Marchisio nuovo direttore sanitario

ALESSANDRIA - Sara Marchisio (47 anni, laureata in Medicina e Chirurgia all'Università degli Studi di Torino con 110/110 e lode, menzione e dignità di stampa, ha una specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, un Dottorato di Ricerca in Epidemiologia e Sociologia delle Disuguaglianze di Salute, l’International Course “Improving the Quality of Health Services” presso l’Università statunitense di Harvard, e due Master universitari, in Direzione di Distretto Sanitario e in Economia e Politica Sanitaria) è il nuovo direttore sanitario dell'Asl Al.

Dal 2002 al 2004 è stata medico di Direzione Sanitaria presso l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Istituto Europeo di Oncologia di Milano per poi passare all’Asl di Vercelli in cui ha ricoperto, fino al 2018, vari incarichi dirigenziali nell’ambito della qualità e della programmazione sociosanitaria. Ha svolto attività di ricerca e didattica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università del Piemonte Orientale ed è stata professionista esterno su un Progetto biennale di formazione/intervento per la costruzione e l’implementazione di percorsi di cura integrati presso l’Azienda Usl di Modena. Dal 2018 è direttore sanitario dell’Azienda Sanitaria Locale To4, che copre l’area di Ciriè, Chivasso e Ivrea.

"Autrice di numerose pubblicazioni in riviste scientifiche a carattere nazionale e internazionale - si legge in una nota dell'azienda - fornirà un contributo importante nell’ambito dell’organizzazione della rete ospedaliera di Asl Al e dell’integrazione con l’Azienda Ospedaliera di Alessandria".

Il direttore generale Luigi Vercellino ha reso ufficiale la nomina venerdì scorso: la dottoressa Marchisio si avvicenderà, già dai prossimi giorni, a Federico Nardi a cui vanno i ringraziamenti della direzione.

Michele Colasanto (56 anni, laureato in Scienze economiche aziendali all’Università degli Studi di Pescara e perfezionatosi presso Lum Jean Monnet e Sda Bocconi School of Management) è il nuovo direttore amministrativo dell’Azienda Sanitaria Locale di Alessandria.

Commercialista e revisore dei conti, ha svolto attività di consulenza per società pubbliche e private. E’ stato consulente fiscale e contabile per aziende sanitarie ed il suo profilo professionale è caratterizzato dall’esercizio di responsabilità gestionali avendo ricoperto l’incarico di direttore generale in aziende di servizi. Dall’ottobre del 2020 è direttore amministrativo dell’Azienda Sanitaria Locale To4, che copre l’area di Ciriè, Chivasso e Ivrea.

Il direttore generale Asl Al Luigi Vercellino ha reso ufficiale la nomina venerdì scorso. Il nuovo direttore si avvicenderà, già dai prossimi giorni, a Francesco Arena che è stato nominato direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi di Orbassano e a cui vanno le congratulazioni della direzione Asl Al.

Nell’esprimere ad entrambe gli auguri di buon lavoro, il direttore generale Luigi Vercellino "desidera ringraziare l’Assessore Icardi per l’attenzione con cui ha sostenuto il processo di selezione della nuova dirigenza".