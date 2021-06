Al Santo Spirito riapre l'ingresso principale

CASALE - A seguito della riduzione degli accessi e dei ricoveri dei pazienti COVID positivi e della parallela e progressiva ripresa delle attività ordinarie e di screening da oggi è stato riaperto l'ingresso principale da viale Giolitti dell'Ospedale Santo Spirito di Casale.

L'ingresso per i dipendenti resterà quello da Strada Pozzo Sant'Evasio. I pazienti, invece, potranno accedere al Presidio tramite i varchi dell'ingresso di Strada Pozzo Sant'Evasio e di quello di Viale Giolitti. L'uscita di pazienti e operatori sarà consentita da entrambi i varchi. I pazienti ambulatoriali che necessitano di trasporto in ambulanza dovranno accedere dal varco di Strada Pozzo Sant'Evasio.

Per i pazienti ambulatoriali o comunque diretti verso altri Reparti è vietato l'accesso a questo Presidio attraverso la camera calda del DEA.

Orari varchi

Gli orari dei varchi saranno così modificati:

- dal lunedì al venerdì - dalle ore 7.00 alle ore 18.30 - apertura di entrambi i varchi di Strada Pozzo S. Evasio e di Viale Giolitti;

- sabato, domenica e festivi – dalle ore 7.00 alle ore 13.00 - apertura solo dell'ingresso di Viale Giolitti.

Collocazione carrozzine per utenti

Le carrozzine attualmente presenti nell'ingresso di Strada Pozzo Sant'Evasio saranno ridistribuite tra entrambi i varchi, con una sanificazione quotidiana.

Compilazione questionario clinico-epidemiologico

Stanti tali cambiamenti, si specifica che i pazienti prenotati dal CUP Regionale, qualora non siano stati già contattati da nostri operatori nei giorni immediatamente precedenti alla prenotazione per la somministrazione del questionario clinico-epidemiologico relativo al Covid-19, dovranno compilare detto questionario direttamente presso il Servizio o Ambulatorio, in occasione dell'appuntamento. Al varco, come da procedura, avverrà la misurazione della temperatura, la sanificazione delle mani, il controllo della mascherina e la verifica della necessità di un accompagnatore per i casi selezionati; si ricorda che, in questo caso, il questionario dovrà essere sottoposto anche all'accompagnatore.

Gestione biancheria pazienti

La gestione della biancheria personale del paziente, pulita e sporca, sarà svolta all'ingresso di ogni singolo reparto dagli operatori dello stesso dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:30 alle 18:30 dal lunedì al venerdì.