Un calendario tutto culturale per il weekend a Casale

CASALE - Con l'ingresso del Piemonte in zona bianca, addio al coprifuoco. Così gli eventi della rassegna "Esco – Estate a Corte" cambiano orario: dalle 21 gli spettacoli inizieranno alle 21:30, cominciando proprio da questo weekend.

Per il fine settimana il calendario della manifestazione (e non solo) sarà vario: venerdì 18 ritorna per una seconda data di "Un cocktail tra le righe" - versione estiva delle presentazioni letterarie organizzate dalla Biblioteca Civica Giovanni Canna e curate da Paola Casulli - che si terrà dalle 18:30 nel cortile di Palazzo Langosco con l'ospite Sonia Fantauzzo e il suo "Jacob, elogio della follia"; domenica 20 invece alle 21:30 nel cortile del Castello si esibiranno i Why Not, giovane band formata da studenti universitari.

Si terrà invece sabato 19 alle 17 anche il momento inaugurale della rassegna "Donna in arte" del Circolo culturale Piero Ravasenga, giunta alla ventitreesima edizione e situata nel Torrione Nord-Est del Castello. Fino a domenica 27 la mostra sarà aperta al pubblico nei seguenti orari: sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Stessa ora stesso giorno invece nel Chiostro di Santa Croce si festeggerà il ventiseiesimo compleanno del Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi con il concerto del duo Francesco Manara e Claudio Voghera (inserito all’interno del Festival Echos). Per l’occasione le sale espositive di via Cavour rimarranno aperte al pubblico gratuitamente dalle 10:30 alle 13 e dalle 15 fino all’inizio del concerto.

Per sabato è anche previsto l'appuntamento speciale con Monfrà Jazz Fest che proporrà un concerto gratuito dell’Aura Nebiolo Quartet dalle 19 all’imbarcadero sul Po di viale Gramsci. La rassegna proseguirà domenica mattina, alle 7, con lo spettacolo del 20 Strings Trio. Per assistere ai due concerti è richiesta la prenotazione sul sito www.monjazzfest.it. Al fiume sarà inoltre possibile per tutta la giornata di domenica fare una gita sul Po, accompagnati dall'associazione Amici del Po. Ad abbellire il suggestivo scenario di Lungo Po ci sarà per tutto il weekend dalle 9 alle 21 l’esposizione "La Sirena e le creature mitologiche dell’acqua", a cura di Cecilia Prete. Si potrà inoltre partecipare a laboratori creativi gestiti dagli allievi del Cpia di Casale, creatori delle 150 opere esposte.

A concludere in bellezza lunedì 21 giugno verrà infine inaugurata la stagione teatrale all'aperto: nel Cortile di Palazzo Langosco alle 21 salirà sul palcoscenico Gioele Dix con il fortunato spettacolo Onderód. Ancora pochi posti disponibili al link www.vivaticket.com/it/venue/chiostro-santa-croce-langosco/512611061.