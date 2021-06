Torna "Casale nelle tue mani"

CASALE - Anche per quest’anno l’amministrazione comunale casalese invita i cittadini attraverso la campagna “Casale nelle tue mani” a donare il loro 5x1000 direttamente al Comune, che li destinerà alle associazioni impegnate nel sociale.

Per aderire basterà apporre la propria firma nel riquadro “Sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di Residenza”. La scelta di destinazione del 5x1000, del 2x1000 e dell'8x1000 non sono alternative tra loro, quindi si potranno sottoscrivere anche tutti e tre i riquadri dei modelli che si compilano per la denuncia dei redditi.

La campagna informativa riguarderà i canali istituzionali, compresi i social network. Alla pagina www.comune.casale-monferrato.al.it/5x1000 si potranno trovare inoltre informazioni e approfondimenti.