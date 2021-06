"I contagi? Calo sorprendente: siamo a una media di 4 casi al giorno»

ALESSANDRIA - «I dati dei contagi in provincia sono eccellenti, per alcuni versi addirittura sorprendenti. Con numeri così bassi come quelli delle ultime settimane, infatti, non è scontato rilevare ulteriori discese. E invece...»: il professor Carluccio Bianchi, docente di Macroeconomia dell’Upo, commenta con soddisfazione l’andamento della pandemia sul territorio.

Provincia al top

«Il Piemonte - spiega - fa un bel -48% rispetto a sette giorni prima, l’Alessandrino addirittura -70%, con una media di 4 casi al giorno come il 1° settembre scorso. Siamo la provincia che più decresce, ma tutte sono più basse della Lombardia e dell’Italia: il Vco ad esempio è a 6, Novara 12. L’Rt regionale arriva a toccare lo 0,52, rispetto allo 0,6 della settimana precedente. Numeri che fanno sorridere e che si riflettono sui nuovi casi settimanali per 100mila abitanti: ad Alessandria sono 7, in Piemonte 9, in Lombardia 12 e in Italia 13».

Attenzione, però, perché ci sono alcuni parametri che ovviamente invitano a tenere la guardia ben alta: «I positivi fuori protocollo - rileva Bianchi - sono ancora il 17%, con un numero di tamponi effettuati attestato negli ultimi giorni intorno ai 9.500, anche se la media di giugno è di oltre 15mila».

Rt in forte discesa

Analizzando i numeri nello specifico, «il Piemonte - aggiunge il professore - cala da 732 casi a 381 (-48%), ovvero 54 al giorno addirittura come il 27 agosto dello scorso anno. La provincia di Torino fa da traino con un bel -143, ma Cuneo (-63) e Alessandria (-62) non sono da meno. Riguardo agli asintomatici, invece, sono fermi al 51%, mentre il tasso di positività è pari all’ 0,3% dei tamponi e all’1,1% delle teste».

Rsa e scuole? «Le prime accusano 7 episodi di contagio settimanali (1 al giorno) ed erano 22, le seconde ne contano 38, quindi poco più di 5 al giorno».

Bene pure gli ospedali, visto che - come sottolinea il docente - «le terapie intensive scendono da 45 a 30, con un tasso di occupazione posti letto del 4,8%. Gli ospedalizzati si abbassano invece da 303 a 213 (tasso di ospedalizzazione del 3,7%), i decessi passano da 18 a 13 con un tasso di letalità dell’1,1%».

E Alessandria: «Detto dello straordinario decremento del 70%, che ha permesso di attestarci a 27 casi settimanali (4 al giorno) da 89 che erano, i nuovi guariti sono 97 mentre i decessi restano 0: siamo arrivati a 27 giorni consecutivi. Gli attualmente positivi sono 116, quindi il 6,5% del picco e addirittura lo 0,028% della popolazione provinciale: nel capoluogo sono appena 27».