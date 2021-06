Unicredit, a Oltreponte bancomat 'in prova' per 6 mesi. Il comitato: "Non basta"

CASALE - Ieri una delegazione del comitato SiAmo Oltreponte ha incontrato alcuni dirigenti della banca Unicredit in merito alla cessazione delle attività della filiale del quartiere.

Il 22 giugno è pervenuta alla maggioranza dei clienti la lettera che conferma la cessazione della operatività e la chiusura della filiale di Piazza Marinai d’Italia - Oltreponte.

Il comitato, pur ringraziando della disponibilità per l'incontro, ribadisce la sua contrarietà e il suo disappunto a nome degli abitanti del quartiere. «È probabile che molti correntisti / clienti decidano di cambiare banca e la notizia che la direzione a seguito delle nostre osservazioni / critiche abbia deciso di concedere almeno la presenza della postazione bancomat per un "periodo di prova" di 6 mesi a partire dalla chiusura della filiale, potrebbe in qualche modo frenare momentaneamente l’emigrazione della clientela. Nell’apprendere in occasione dell’incontro della permanenza (limitata per ora a 6 mesi ) della postazione bancomat vi abbiamo ribadito che tale periodo non è a nostro parere ragionevole e sufficiente per le vostre opportune valutazioni chiedendovi cortesemente ma fermamente di estendere tale periodo di prova sino ad almeno il 31 dicembre 2022. Per nostre esperienze sappiamo bene che chiudere tutto avrebbe creato un immediato e grosso trauma ai vostri clienti ma questa posizione di mantenere il bancomat - per ora - per soli 6 mesi non è per noi comprensibile ed accettabile».

«Il nostro Comitato si riserva di mettere in atto tutte le azioni possibili (ovviamente legali ) perchè ciò non avvenga. Per questo rivolgiamo nuovamente l’appello a voi dirigenti Unicredit incontrati oggi di estendere la nostra richiesta alla vostra direzione per una continuativa e permanente postazione bancomat Unicredit nel nostro quartiere, estendiamo questa richiesta anche a sindaco e amministrazione comunale di Casale Monferrato i quali concorderanno sicuramente con le richieste dei residenti di Oltreponte. Oltre ai numeri, ai costi e alla razionalizzazione crediamo che la fiducia, la continuità e la serietà siano elementi importanti nel rapporto che avete giornalmente con i vostri clienti. La presenza di una postazione bancomat di Unicredit nel quartiere Oltreponte non è un costo per la vostra banca ma è un investimento per il futuro, per mantenere e sviluppare la vostra clientela».