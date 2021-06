Al Leardi 100.000 euro di finanziamento per i progetti Pon e Poc

CASALE - Ottime notizie per l’Istituto Leardi e Luparia: sono stati recentemente approvati e finanziati i due progetti presentati in risposta al bando Pon e Poc “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”. Destinati all'istituto casalese saranno ben 100.000 euro che verranno impiegati nella realizzazione di progetti per la promozione del successo formativo e della socialità e per il consolidamento delle competenze chiave e di base.

In totale sono stati selezionati ben 19 moduli, da svolgersi entro la fine del prossimo anno scolastico 2021-2022: ognuno dei momenti formativi sarà di una durata di 30 ore e sarà aperto ad una ventina di studenti ciascuno. Tra questi l'offerta prevede “Remare a scuola sul Po”, realizzato in sinergia con la Società Canottieri di Casale, che permetterà di avvicinare i ragazzi allo sport acquatico; “bottega artistica” dove verranno prodotte opere pittoriche e scultoree e si visiteranno luoghi di cultura cittadini; corsi di approfondimento nella maggior parte delle materie; per i futuri geometri del corso Cat è prevista la realizzazione di un rilievo topografico planimetrico ed altimetrico di Palazzo Leardi; per gli allievi del corso Turismo sarà possibile cimentarsi nella realizzazione di itinerari turistici guidati; per gli studenti del corso Grafico e Liceo artistico si potrà fare esperienza dell’arte attraverso il linguaggio grafico e fotografico lavorando alla produzione di un visual storytelling; per il Luparia, infine, ampio spazio sarà dato alle attività professionalizzanti in ambito agricolo tramite l'uso della serra idroponica, la produzione di vino spumante e approfondimenti legati al concetto di “Agricoltura 4.0".

I corsi si terranno in orario extracurricolare e possibilmente in presenza, se le condizioni epidemiologiche lo permetteranno.