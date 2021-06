Quando i fumetti incontrano il Grignolino

CASALE - Dopo i due giorni dei Munfrà Games Days si avvicina una nuova tappa di CasaleComics & Games, un altro “Outpost”, ovvero i tanti appuntamenti ideati dalla rassegna in questo 2021 che condurranno all’edizione del 2022.

Il concorso che l’organizzazione di m-ON Eventi ha lanciato in questi giorni sul sito di CasaleComics ha per protagonisti i fumetti e il vino: “Barbatelling – Storie di Grignolino in Grignolino”.

Il nome nasce dalla fusione delle parole “Storytelling” (arte del raccontare) e “Barbatella” (la piantina della vite) e non lascia molti dubbi sul soggetto richiesto a fumettisti e illustratori da presentare: si tratta di disegnare una tavola di fumetto o un’illustrazione (le categorie in gara sono due) con una storia o un’immagine ispirati al Grignolino e al Monferrato.

I premi sono molto interessanti ma, oltre a quelli, c’è la possibilità di finire anche sull’etichetta di qualche Grignolino o sulla prima pagina di un periodico di settore. Inoltre le opere dei partecipanti saranno in mostra nel grande evento dedicato ai Comics che si sta preparando a settembre a Casale. Per consegnare i propri elaborati c’è tempo fino al 31 agosto. Il bando è scaricabile QUI e per l’occasione anche la mascotte di CasaleComics: Giandroide si fa un bicchiere di grignolino.

Info a artistalley.casalecomics@gmail.com; 346 0430009.