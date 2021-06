«Unicredit mantenga il bancomat a Oltreponte, non solo per sei mesi!»

CASALE - Il sindaco di Casale Monferrato Federico Riboldi ha incontrato i rappresentanti di Unicredit per affrontare il problema della chiusura imminente dello sportello a Oltreponte: «Il quartiere di Oltreponte non può essere privato di un servizio così importante: è per questo motivo che ho chiesto che il Bancomat sia da considerarsi come un servizio irrinunciabile da mantenere nel tempo e non per sei mesi, perché le banche sono oggi uno strumento indispensabile. Un cittadino non può scegliere se avvalersi o meno del servizio che, a differenza di altri obbligatori, è gestito dal privato e non dal pubblico. Le regole di ingaggio con la cittadinanza devono però essere all’insegna del servizio alla collettività, il che significa anche non abbandonare quelli periferici. Sono certo che Unicredit confermerà l’impegno nel mantenimento dello sportello Bancomat».