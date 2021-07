Dà in escandescenze in un locale a Ozzano spintonando un Carabiniere: denunciato

OZZANO - I Carabinieri di Ottiglio, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale un 63enne della provincia di Como con precedenti di polizia. I fatti risalgono al 13 giugno, quando i Carabinieri sono intervenuti in un locale pubblico di Ozzano Monferrato, su richiesta della titolare, poiché vi erano problemi con un cliente. Durante le operazioni di identificazione, il 63enne si è rifiutato di fornire le proprie generalità spintonando un Carabiniere, danneggiandoli gli occhiali.