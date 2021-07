Moncalvo: sarà questo sabato il Gran Galà in onore di Carla Fracci

MONCALVO (AT) - Si terrà questo sabato, 3 luglio, alle 19 il momento clou della tredicesima edizione della rassegna Moncalvo in Danza, che si svolgerà presso il nuovo Open Air Stage. Il Gran Galà di quest'anno sarà in particolare dedicato alla recentemente scomparsa Carla Fracci, frequentatrice assidua dell'evento locale e sostenitrice dei ballerini che da anni si susseguono sul palco di Moncalvo.

«Come ogni edizione eravamo pronti ad accoglierla con grande entusiasmo - racconta Massimiliano Vacchina, direttore della rassegna - Invece da quest’anno non potremo più farlo. Ma il nostro Gran Galà di sabato prossimo sarà tutto rivolto al suo ricordo, a ringraziarla ancora per il sostegno e l’incoraggiamento che ha profuso in tanti anni di sua presenza a Moncalvo in Danza. Senza l’étoile Carla Fracci la manifestazione non avrebbe la notorietà e la credibilità di oggi».

Durante la serata si esibiranno i ballerini che hanno partecipato al Summer Camp 2021 organizzato da Orsolina28. A giudicarli ci sarà una giuria d'eccellenza composta composta dall’étoile Luciana Savignano e i Maestri Mauro Astolfi, Piero Martelletta e Michele Olivieri.

Verranno attribuiti premi ai primi tre migliori classificati, al miglior solista e il Premio Assoluto “Moncalvo in Danza 2021”. L’ingresso del pubblico è gratuito (fino ad esaurimento dei posti disponibili) ma occorre la prenotazione anticipata scrivendo all’e-mail info@moncalvoindanza.it.