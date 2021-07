Rubano un borsello al Valentino: individuati e denunciati

CASALE - I Carabinieri del Nor, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà per furto con strappo in concorso un 30enne e una 41enne con numerosi pregiudizi di polizia. I due, alle tre del mattino, in corso Valentino, dopo avere avvicinato con banali scuse un uomo, gli hanno sottratto il borsello contenente documenti, denaro contante e un cellulare. Datisi alla fuga, sono stati individuati e fermati dai Carabinieri, che hanno restituito alla vittima il telefono cellulare.