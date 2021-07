Terranova: forze dell'ordine impegnate per scongiurare un possibile rave party

TERRANOVA - I Carabinieri di Casale e la Polizia Locale stanno monitorando, fin da questa mattina, alcuni anomali movimenti di camper francesi nella zona di Terranova, frazione di Casale. I veicoli sono in movimento in direzione della Lomellina, nelle aree che anche in un recente passato erano state teatro di rave party. L'operazione congiunta delle forze dell'ordine è stata predisposta proprio per evitare un nuovo raduno non autorizzato.