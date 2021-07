Giro Donne, Alessandria manda le cicliste in tangenziale

ALESSANDRIA - Niente passaggio in città per il Giro d’Italia Donne: come già per la Milano - Sanremo 2020 cambio all’ultimo di programma, che toglie al capoluogo delle biciclette il piacere di vedere le migliori al mondo e transito in tangenziale verso Acqui. Gruppo compatto, le 141 partite da Casale, nelle foto di Ilaria Cutuli, un ritiro durante il primo tratto della terza frazione, che arriverà a Ovada in corso Martiri della Libertà. Al traguardo volante ad Acqui, corso Bagni, passa per prima la campionessa della Nuova Zelanda. Ora quattro gran premi della montagna, un primo passaggio ad Ovada, e arrivo previsto per le 15.45