Interventi di Amc: da domani cambia la viabilità a Casale

CASALE - Prenderanno il via a partire da domani una serie di interventi da parte di Amc su alcuni tratti della rete del gas e dell’acquedotto che porteranno a modifiche della viabilità nelle vie Salandri, Vidua e alcune strade limitrofe. In particolare, sono state emanate due ordinanze che prevederanno dalle ore 8.30 (di domani, appunto) alle ore 18 di venerdì 30 luglio (e comunque fino al termine dei lavori) il divieto di transito in via Salandri nel tratto che va dai vicoli Falzetta e Lorena all’intersezione con piazza Castello e il divieto di sosta 0 – 24 con rimozione forzata su entrambi i lati di via Salandri nel tratto compreso tra via Palestro e piazza Castello.

Sarà inoltre istituito il senso unico alternato in via Salandri nel tratto compreso tra via Palestro e i vicoli Falzetta e Lorena per consentire il transito ai residenti e ai possessori di eventuali aperture carrabili. Dalle ore 8.30 di sabato 31 luglio alle ore 18 di venerdì 3 settembre (e comunque fino al termine dei lavori), sarà invece istituito il divieto di transito in via Salandri nel tratto compreso tra via Palestro e i vicoli Falzetta e Lorena. Altri interventi sono anche previsti nella zona di via Vidua dal 12 luglio al 9 settembre con l’istituzione, per tutto il periodo, del divieto di sosta 0 – 24 con rimozione forzata in via Vidua nel tratto compreso tra via dei Fiori e via Gioberti e l’inversione del senso unico di via Morelli, che diverrà percorribile da via Sanmicheli in direzione di via Lanza.

Saranno invece previste modifiche specifiche alla viabilità nell’arco dei lavori e in particolare dalle ore 8.30 di lunedì 12 luglio alle ore 18, di venerdì 30 luglio (e fino al termine dei lavori) il divieto di transito in via Vidua dall’intersezione con via dei Fiori fino a via Rivetta, divieto di sosta 0 – 24 con rimozione forzata su ambo i lati in via dei Fiori dall’intersezione con via Lanza fino a via Vidua. Sarà anche previsto il doppio senso di marcia in via Vidua, nel tratto compreso tra via Morelli e via dei Fiori, e lungo tutta via dei Fiori.

Dalle ore 8.30 di sabato 31 luglio alle ore 18 di domenica 22 agosto (e comunque fino al termine dei lavori) il divieto di transito sarà previsto nel tratto di via Vidua che va dall’intersezione con via Rivetta a quella con via del Gazometro. Sarà istituto il divieto di sosta 0 – 24 con rimozione forzata in via Rivetta tra le vie Paleologi e Vidua. Sarà istituito il doppio senso di circolazione lungo tutta via Rivetta e nel tratto di via Vidua compreso tra via Morelli e via Rivetta; oltre all’obbligo di svolta a destra in via Vidua, in direzione di via Morelli, per i veicoli provenienti da via dei Fiori.

Infine, dalle ore 8.30 di lunedì 23 agosto alle ore 18 di giovedì 9 settembre (e comunque fino al termine dei lavori) il divieto di transito interesserà il tratto di via Vidua tra via del Gazometro e via Gioberti, il divieto di sosta 0 – 24 con rimozione forzata in via del Gazometro e nel tratto di di via Gioberti tra via Ruffino Aliora e via Vidua e il doppio senso di circolazione in via del Gazometro, in via Gioberti (tra via Aliora e via Vidua) e in via Vidua (tra via Morelli e via Gioberti). In via Vidua rimarrà l’obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti da via dei Fiori.