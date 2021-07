Mercoledì pomeriggio al Palavaccini il Green Pass per gli over 60

CASALE - Mercoledì 7 luglio dalle 14 alle 17 al Palavaccini di Casale, allestito al Palafiere, al punto informativo i volontari saranno a disposizione per stampare le certificazioni verdi di avvenuta vaccinazione agli over 60 che si trovassero in difficoltà, il cosiddetto Green Pass. Chi ha ricevuto l'SMS o l'e-mail con le credenziali potrà quindi presentarsi direttamente per richiederlo.