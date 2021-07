Fortissime raffiche anche sul Casalese: alcuni tetti volano via

CASALE - Vigili del fuoco in azione fino a pochi minuti fa in viale Morozzo San Michele a Casale. Le fortissime raffiche di vento che hanno investito la città intorno alle 18 di oggi hanno letteralmente sradicato il tetto di una palazzina, facendolo 'atterrare' nella rotatoria all'intersezione con via Lanza, in piazza XXV Aprile (a questo episodio si riferiscono le immagini di questo articolo). Si segnala un tetto gravemente danneggiato anche in via Buozzi-angolo via Caligaris e cadute di alberi in diversi punti del territorio, come nella strada tra Vialarda e Quarti, temporaneamente interrotta.

Le fortissime raffiche hanno creato anche un insolito fenomeno, creando sul Po (nel tratto solitamente placido tra le due dighe) delle vere e proprie onde, simili a quelle del mare.