Domani torna il Big Jump nel Grande Fiume

CASALE – Domani tornerà a Casale il Big Jump, la campagna europea di European Rivers Network (ERN) nata per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla qualità delle acque, per il recupero della balneabilità nei grandi corsi d’acqua e per tutelare la salubrità dei fiumi. Alle 15, in contemporanea con analoghe iniziative nel resto d’Europa, Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta organizza in regione una serie di appuntamenti con il tuffo nei corsi d’acqua e nei laghi. Nella capitale del Monferrato, l’iniziativa organizzata da Legambiente Circolo Verdeblu, Legambiente Vercellese - Gruppo di Trino, VisPo e Circolo Subacqueo di Casale Monferrato, si svolgerà all’imbarcadero di Viale Lungo Po Gramsci.

«Con i Big Jump di questa domenica in diversi fiumi piemontesi – spiegano le associazioni - speriamo di contribuire ad accendere i riflettori sull’urgenza, a tutti i livelli istituzionali, di politiche concrete per la tutela e valorizzazione di fiumi e laghi».

Il programma della giornata parte alle 9.30 con il ritrovo al Ritrovo al Parco Eternot e la colazione con il Circolo di Legambiente Casale. Alle 10.30 ci sarà quindi la visita e la pulizia del Parco della Pastrona, alle 12.30 è prevista una pausa per il pranzo al sacco, mentre all’imbarcadero il ritrovo è alle 14.30 per poi compiere ‘il grande salto’ nel Grande Fiume mezz'ora dopo.

Anche quest’anno il Big Jump in Piemonte rientra in VisPO – Volunteer Initiative for a Sustainable Po, il progetto che da 3 anni coinvolge 230 volontari tra i 18 e i 30 anni in azioni di pulizia e valorizzazione delle sponde del Po e dei suoi affluenti in territorio piemontese. Un’esperienza di volontariato e apprendimento per giovani under 30 promossa da Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta, in partnership con Arpa Piemonte e European Research Institute.