Oggi a Casale si raccolgono donazioni alimentari per gli animali

CASALE - Oggi, sabato 10 luglio a Casale presso l’Ipercoop al Centro Commerciale La Cittadella e la Coop in piazza Aldo Moro si terrà Dona La Spesa, una raccolta alimentare per gli animali dalle ore 8.30 alle ore 19.30 circa.

L’associazione Raccolta Alimentare Animali in collaborazione con i volontari del Rifugio del Cane di Cascine Rossi (Casale), della Lega Nazionale per la difesa del cane (sezione di Casale Monferrato), di Nonsologatti (Casale), del Rifugio del Gatto (Morano), del Rifugio del Cane (Morano) e della Croce Verde Casale (Casale) sarà presente in Città nei punti vendita sopra indicati.

All'entrata dei supermercati alcuni volontari muniti di pettorina identificativa o divisa distribuiranno dei sacchetti a coloro che sono in procinto di fare la spesa. Chi sarà disposto a partecipare alla raccolta potrà acquistare a proprio carico generi alimentari per cani e gatti e donarli presso le postazioni predisposte.

Gli alimenti raccolti verranno poi ridistribuiti alle associazioni territoriali che hanno partecipato al progetto e che da anni svolgono attività territoriali per la tutela, il sostentamento e la salvaguardia degli animali. Non verranno accettate elargizioni in denaro.