Casale: ieri in 8000 per il Mercatino dell'Antiquariato

CASALE - Per la prima volta da più di un anno non è stato contingentato l'ingresso all’Antiquariato di Casale Monferrato, quindi non è possibile avere cifre precise circa l’affluenza dell'appuntamento di ieri, ma fin dalle prime ore del mattino i visitatori sono stati davvero tanti al Mercato Pavia. Così tanti che le cifre non sembrano molto distanti dagli 8000 della scorsa edizione. Tante anche le curiosità tra le oltre 260 bancarelle. E ora si prepara l’edizione di domenica 8 agosto.