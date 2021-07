Al via stasera l'ottava settimana di Esco: conferenze, concerti e teatro

CASALE – Partirà questa sera l’ottava settimana di Esco – Estate a Corte. Ad aprire le danze sarà quindi alle 18 la ‘Mistica pittura: le allegorie di Orsola Caccia tra Mantova e il Monferrato’ nel chiostro di Santa Croce, dove ne parleranno Paola Artoni e Paolo Bertelli. I due studiosi affronteranno i legami artistici tra il territorio monferrino e quello mantovano. In caso di maltempo, l’incontro si terrà nel Salone Vitoli.

Si proseguirà venerdì 16 con un doppio appuntamento: alle ore 18.30 nel cortile di Palazzo Langosco ritorna ‘Un cocktail tra le righe’, le presentazioni letterarie organizzate dall’Assessorato alla Cultura e dalla biblioteca Civica Giovanni Canna, moderate e curate da Paola Casulli. La protagonista sarà Lavinia Orefici, che presenterà il suo ‘Elisabetta II dalla A alla Z’. Alle 21.30, invece, cii sarà il concerto dell’Acoustic Art sugli spalti del Castello del Monferrato: in occasione del simposio Scultura Sublime, le diverse arti si uniranno per un appuntamento da non perdere. La serata è a cura dell’Accademia Le Muse.

Sabato 17, sarà di scena il teatro con ‘La strana coppia’ di Neil Simon. Dalle ore 21.30 sul palcoscenico del cortile di Palazzo Langosco il Teatro della Nebbia proporrà un grande classico della commedia, che narra la storia di due divorziati, diversi in tutto e per tutto, che si trovano a dividere un appartamento.

Nel fine settimana sarà anche possibile visitare le due mostre allestite nelle sale interne del Castello del Monferrato: nel salone Spalti e Torrioni è presente la collettiva ‘L’ora di Mosca – Esperienza #02’, mentre nelle sale al Secondo Piano ‘Attraverso il tempo’, antologia delle opere di Piergiorgo Panelli dal 1981 al 2021. Per quanto riguarda gli orari, il sabato e la domenica saranno visitabili dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.

In settimana sono però in programma altri appuntamenti, come gli spettacoli della stagione teatrale estiva all’aperto: mercoledì 14 salirà sul palco di Palazzo Langosco Marco Paolini con ‘Teatro fra parentesi - Le mie storie per questo tempo’; giovedì 15, per il ciclo Teatro per ragazzi, sarà invece la volta delle clownerie, giochi con l’acqua e bolle di sapone giganti di Fish&Bubbles; mentre domenica 18 Federico Buffa racconterà l’Italia Mundial. I biglietti sono disponibili online alla pagina dedicata del sito internet oppure da Sassone Viaggi in via Saffi, 11. Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21.