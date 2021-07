Stay e Frassineto: arriva la fusione?

CASALE MONFERRATO - La notizia è di quelle che potrebbero spostare gli equilibri anche in un campionato difficile come quello di Promozione: non è ancora ufficiale ma dalla prossima stagione Stay O’Party e Pastorfrigor Frassineto potrebbero unire le forze.

Da una parte i giallorossi metterebbero la categoria ottenuta con tre tornei vinti in pochi anni, dall’altra il sodalizio del patron Franco Pastorello che ha mostrato nelle ultime stagioni prima dello stop di voler puntare in alto: giovedì 15 scadono i termini per la presentazione delle domande di iscrizione e si saprà se il matrimonio è andato in porto.

Oggi, intanto, un post sul profilo social ufficiale dello Stay O'Party lascia intendere qualcosa:

"Anno per anno. Stagione dopo stagione. Un passo per volta affrontando ogni sfida con la stessa spensieratezza del primo giorno. Quanto tempo è passato da allora. Sono cambiate le dinamiche, le categorie, i protagonisti ma non lo spirito. Quella determinazione, quella sfrontatezza, quell’innata voglia di non fermarsi mai e ambire sempre allo step successivo ci ha permesso di diventare quelli che siamo oggi. Vogliamo ringraziare tutti: allenatori, dirigenti, giocatori che hanno vestito la maglia di Stay in questi primi anni di percorso. Insieme ci siamo divertiti, abbiamo vinto tutto arrivando a toccare vette nemmeno lontanamente immaginabili. Ora ci aspetta un nuovo capitolo di una storia pazzesca e irripetibile: non vediamo l’ora di cominciare".