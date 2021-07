Garavaglia (Ad Bobst): "Acquisizione Cerutti contribuirà all'evoluzione della nostra azienda"

SAN GIORGIO - A poche ore dall'aggiudicazione, Bobst commenta la vittoria nell'asta per la Cerutti: "Tale decisione è in linea con l'obiettivo strategico della Bobst di creare un’impresa caratterizzata da sostenibilità economica e sociale e, in quanto tale, in grado di creare valore nel lungo periodo, a vantaggio di tutti gli interlocutori aziendali, del territorio e delle generazioni future. Con l'occasione Bobst Italia ribadisce la sua intenzione, già espressa tramite gli accordi siglati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori delle aziende fallite, di voler procedere immediatamente all'assunzione di 30 lavoratori a tempo indeterminato, oltre che rendersi disponibile a stipulare contratti d'appalto con la costituenda cooperativa di ex-lavoratori delle aziende fallite" spiega la multinazionale in una nota.

Davide Garavaglia, Amministratore Delegato della Bobst Italia S.p.a. per la sede di San Giorgio e Responsabile delle linee di prodotto Gravure, Laminating, Coating e Vacuum per il Gruppo Bobst, ha dichiarato: "sono molto soddisfatto del risultato ottenuto oggi, che contribuirà all'evoluzione della nostra azienda e del territorio casalese in campo industriale. Grazie all'acquisizione del marchio storico Cerutti, alla nostra forza industriale ed alla nostra capacità di innovazione rafforzeremo la posizione di leadership della tecnologia di stampa italiana nel mondo. Vorrei inoltre ricordare - ha aggiunto Garavaglia - che che la Bobst Italia è un'azienda fatta di oltre 440 dipendenti italiani, per la maggior parte residenti a Casale Monferrato o comuni limitrofi, che grazie agli ingenti investimenti del nostro azionista ha già conquistato una posizione di primaria importanza nel settore a livello mondiale".

Bobst Italia esprime infine la volontà di giungere alla conclusione di questa acquisizione nel più breve tempo possibile, in modo da salvaguardare l'integrità del territorio, con la massima attenzione alle esigenze dei lavoratori e delle loro famiglie.