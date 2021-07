Castello protagonista in questo weekend nel ricordo di Paolo Desana

CASALE – Quello in arrivo sarà un weekend che avrà come protagonista principale il Castello di Casale con due intitolazioni e un evento per le celebrazioni per il trentennale della scomparsa del senatore e fondatore della legge delle Doc vinicole Paolo Desana.

Domani alle 17 allo stesso Desana verrà infatti intitolata la sede del Centro Comitato Casale Monferrato Capitale della Doc, mentre il salone sugli spalti verrà intitolato ad Arturo Marescalchi (enologo, giornalista e fondatore della Festa dell’Uva di Casale).

Domenica alle 11 invece, proprio nella sede a lui intitolata, verrà presentata una grafic novel dedicata a Desana realizzata dagli studenti del corso Grafico dell’istituto Leardi. Inoltre, verrà presentato anche il Fondo Archivistico Desana, oggetto di richiesta di riconoscimento di Bene di Interesse Storico al Ministero dei Beni Culturali, con la partecipazione di Francesco Emanuele Benatti, responsabile dell’Archivio Storico dell’Unione Italiana Vini di Milano.